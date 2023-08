Lula assina MP para taxar "super-ricos" e rendimentos de fundos; entenda

+ Em busca de diversificação? Veja como investir em fundos de investimentos

MP dos "super-ricos"

De acordo com o governo Lula, o texto da MP determina que a cobrança será realizada duas vezes ao ano no formato "come-cotas", diferentemente do que ocorre atualmente, em que a tributação é realizada apenas no resgate.

Uma alíquota de 10% será tributada dos investimentos de quem optar por iniciar a arrecadação em 2023. A previsão do Governo é de arrecadar R$ 24 bilhões até 2026.

O que são fundos exclusivos

Os fundos exclusivos são aqueles em que há um único cotista. Eles exigem investimento mínimo de R$ 10 milhões, com custo de manutenção de até R$ 150 mil por ano.

Segundo estimativas do Governo Federal, há 2,5 mil brasileiros com recursos aplicados nesses fundos, que acumulam R$ 756,8 bilhões e respondem por 12,3% dos fundos no País.

Como será o PL das Offshores e Trusts

Esse projeto de lei prevê a tributação anual de rendimentos de capital aplicado no Exterior (Offshores), com alíquotas progressivas de zero a 22,5%.