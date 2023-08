Wagner: Todos acham que reforma ministerial sairá até amanhã porque Lula vai viajar na 5ª

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), sinalizou nesta terça, 29, que a reforma ministerial pode ser anunciada até esta quarta-feira, 30. "Todo mundo conta com que a reforma ministerial sairá até amanhã porque quinta-feira Lula viaja ao Piauí", afirmou, em entrevista à CNN Brasil.

Wagner disse que, se depender da opinião dele, a preferência é que a reforma saia ainda em agosto.

Wagner afirmou ainda que o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), comandado pelo ministro Wellington Dias, "é muito a cara do presidente" para ser entregue a um partido que não seja de "primeira hora". Segundo Wagner, uma das possibilidades é a divisão do MDS em duas pastas: a assistência social, de um lado, e o desenvolvimento social, do outro, que ficaria com o Bolsa Família, empreendedorismo e cooperativas. "O MDS teria outras ações que têm um condão de fazer desenvolvimento social, mas não são a assistência social stricto sensu", prosseguiu.