Advogado cearense pede a Pacheco devolução simbólica do mandato de Dilma após impeachment

O advogado cearense Antônio Carlos Fernandes solicitou que o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, devolva, simbolicamente, o mandato da ex-presidente Dilma Rousseff sete anos após a aprovação do pedido de impeachment contra a petista. O advogado pede, por meio de um documento, que uma sessão solene seja realizada para representar a “devolução simbólica e histórica do mandato” de Dilma.

“Venho pela presente, no exercício de minha cidadania, requerer em forma de exortação, que vossa excelência promova sessão solene de devolução simbólica e histórica, do mandato presidencial da presidente Dilma Vana Rousseff, na forma e no estilo do que foi feito com o mandato do ex-presidente João Belchior Marques Goulart”, consta no documento. Durante sessão solene, em dezembro de 2013, o Congresso Nacional devolveu de maneira simbólica o mandato de presidente da República a João Goulart, que foi destituído do cargo em 1964, após golpe militar. O evento, inclusive, contou com a presença de Dilma. A devolução ocorreu após os parlamentares aprovarem, um mês antes, um projeto que anulou a sessão legislativa que destituiu o ex-presidente do cargo.