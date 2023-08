Eliane Braz, que entrou na vaga de Célio Studart, destaca saúde como prioridade do mandato

Ela acrescenta que está "extremamente otimista com o desafio" e que a gestão será marcada pela proximidade com o povo cearense.

A então suplente Eliane Braz (PSD) tomou posse como deputada federal após Célio Studart (PSD) ser nomeado como secretário da Pasta de Proteção Animal do Estado do Ceará . Em entrevista à Rádio O POVO CBN Cariri , nesta segunda-feira, 28, a deputada elencou quais pautas serão prioritárias durante seu mandato na Câmara, mencionando o tratamento contra o câncer como uma delas.

"Sempre trabalhando lado a lado para construir um novo Ceará, um Ceará mais justo e próspero. Minha perspectiva é, se Deus quiser, um mandato participativo onde a voz de cada cidadão será ouvida e suas reivindicações serão todas acolhidas", completou.

De acordo com Eliane, a trajetória como vereadora, presidente da Câmara dos vereadores de Iguatu e prefeita interina colaboram com a atuação dela como deputada, uma vez que "conhece a realidade dos municípios".

"É uma demanda muito grande do nosso povo, a gente sabe, principalmente eu que estou dia a dia aqui juntamente com o meu povo iguatuense", prosseguiu. "Eu conheço a fundo cada situação, cada demanda e uma dessas, da questão do tratamento oncológico, é também uma das bandeiras que eu irei levantar".

Quando questionada a respeito da nomeação do correligionário, Célio Studart, a deputada afirmou que a iniciativa contribui tanto para o fortalecimento da sigla no Ceará como para a representatividade feminina na bancada federal.

"Essa é uma oportunidade que o Célio está me dando através do partido, do PSD, com essa força feminina que sou eu, é a sexta mulher na bancada federal". Atualmente, além de Eliane, as seguintes deputadas compõem a bancada cearense: Luizianne Lins (PT), Dayanne do Capitão (União), Fernanda Pessoa (União) - eleitas -, Priscila Costa (PL) e Enfermeira Ana Paula (PDT) - suplentes em exercício.