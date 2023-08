Domingos Filho confirma apoio a Naumi contra Valim em Caucaia: "É o nosso candidato"

O presidente estadual do PSD, Domingos Filho, confirmou nesta segunda-feira, 21, o apoio do partido para a candidatura do ex-prefeito Naumi Amorim (PSD) em Caucaia, nas eleições municipais de 2024. Ele disse ainda que "interessa a muita gente" que ele possa concorrer. Ele deverá disputar o cargo contra o atual prefeito Vitor Valim (sem partido), que buscará reeleição.

"Claro que o Naumi Amorim é o nosso candidato in pectore (do peito, do latim) a prefeito de Caucaia. Ainda hoje eu conversei com ele ao convidá-lo para a posse do Célio (na Secretaria de Proteção Anima) e que queria conversar mais com ele sobre isso, porque Caucaia é um município importante, ele é um ex-prefeito do município em que interessa muita gente que ele possa ser candidato", disse no episódio 249 do podcast Jogo Político, do O POVO.



Com o anúncio do deputado federal Célio Studart (PSD) para assumir a Secretaria de Proteção Animal, da gestão do governador Elmano de Freitas (PT), se discutiu o nome do suplente que assumirá a vaga na Câmara dos Deputados, inclusive o de Naumi, mas Domingos confirmou o nome da vereadora Eliane Braz.