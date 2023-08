Élcio volta a criticar governo Elmano: "O único projeto é o de poder"

O vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista (PSDB), voltou a criticar o Governo do Estado do Ceará e cobrou prioridade com o Hub Aéreo. Ele criticou, por meio de um vídeo nas redes sociais publicado nesta quinta-feira, 24, a falta de projeto e disse que “o único projeto é o de poder”.

“O que está acontecendo com o Hub aéreo no Ceará? Nós temos a pior movimentação desde 2010. Tem algo acontecendo, sabe o que é? É a falta de prioridade e falta de agenda econômica do Governo do Estado, para gerar mais renda e mais emprego, mais oportunidade para as pessoas. Essa é uma demonstração clara de que quando você não tem projeto, quando o único projeto é o projeto de poder, a população fica à deriva”, disse.