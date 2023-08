Camilo dança com Elmano e criança para comemorar vitória de Lula; veja vídeo

O momento de celebração do ministro da Educação e do governador do Ceará foi compartilhado pelo vereador Léo Couto

O ministro da Educação, Camilo Santana, dançando com o governador do Ceará, Elmano de Freitas, em comemoração pela vitória do atual presidente Lula, nas eleições de 2022. O vídeo foi compartilhado nesta quinta-feira, 24, por Léo Couto, vereador de Fortaleza. #TBT pic.twitter.com/h5ZugaTKdY

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), apareceram dançando e comemorando a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 2022. O momento foi compartilhado pelo vereador Léo Couto (PSB), de Fortaleza.

Acompanhado do senador eleito e do governador está o filho de Léo Couto, Artur. "O #TBT de hoje é repleto de muita alegria com Artur comemorando a vitória do Presidente Lula. Não tem jeito, viu? A política aqui está no sangue", escreveu o vereador na postagem.

Recentemente, Camilo e Elmano estiveram em um jantar com o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão (PDT), e outro parlamentares aliados. O momento aconteceu em meio a movimentos nos bastidores de uma quase definição de Evandro, que deverá pedir desfiliação do PDT e ingressar no PT.

Questionado pelo O POVO se só falta, de fato, oficializar sua ida para o grupo petista, Leitão disse:“Vamos aguardar, né? Vamos aguardar o andamento do processo”. Já Camilo, foi mais contundente e disse que Evandro prefeito de Fortaleza "é uma decisão que o povo dirá”.