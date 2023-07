Eleições 2024: quem são os pré-candidatos à Prefeitura de Sobral até agora

Entre os municípios com os maiores colégios eleitorais, Sobral, a 245 quilômetros de Fortaleza, é uma das únicas que o atual prefeito não poderá tentar reeleição. Ivo Gomes (PDT) está em seu segundo mandato e deverá indicar um candidato para sucedê-lo. Nesse meio tempo, sua legenda enfrenta um racha interno e com o PT, antigo aliado.

Ivo chegou ao cargo tendo como vice Christianne Coelho (PT), seguindo a dobradinha PDT-PT que vinha sendo marca da gestão de seu irmão, hoje senador, Cid Gomes (PDT), na época à frente do Governo do Ceará, e de Camilo Santana (PT), sucessor de Cid no Palácio da Abolição. O senador ressalta a “parceria” do PT quando foi prefeito do município.

Agora em outro cenário, o PDT vive uma crise interna que colocou Cid e Ivo de um lado e o ex-ministro Ciro Gomes em outro. Com imbróglios do racha eleitoral ainda sendo desenrolados, há também o rompimento do PT na última eleição estadual, dando incertezas de que a vice estaria com a candidatura formalmente apoiada por uma coalizão antes vista.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A situação teria também a opção do chefe do Gabinete de Ivo, David Duarte. Ele foi assessor parlamentar da Liderança do Governo na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) e consultor jurídico do PDT no Ceará.

Ivo tem evitado comentar sobre sua sucessão. Perguntado nesta segunda-feira, 3, sobre isso, ele foi sucinto em avaliar que a decisão deve passar pelo crivo de outras lideranças, como de seu irmão Cid. No entanto, adiantou que o cenário político sobralense deve ter “secretário e vereador”, ao mencionar que os candidatos já são cotados agora.

“Ninguém vai cair de paraquedas nessa eleição. Tem secretários, tem vereadores. No entanto, outras lideranças, o Cid que precisa ser ouvido, tem vereadores que precisam ser ouvidos, tem muita gente que precisa ser ouvida”, ressaltou em entrevista à Tupinambá FM.

Ele disse não ter candidato, mas sugeriu que o nome do indicado deve sair do PDT. “Não tenho candidato ou candidata. Izolda ou Lúcio (Gomes, seu irmão, cotado para assumir a Docas), todos do meu partido são excelentes nomes que é onde vai sair o candidato”, afirmou.

Na oposição, há uma articulação para que o deputado federal Moses Rodrigues ou o seu pai, o deputado estadual Oscar Rodrigues, ambos do União Brasil, retornem ao cenário municipal. Ambos foram derrotados por Ivo na disputa por Sobral. Moses, em 2016, e Oscar, em 2020. Agora, os dois, alinhados com a legenda que tentará ter mais prefeitos, estariam articulando uma candidatura.

Christianne Coelho (PT)

Vice de Ivo Gomes, Christianne Coelho deve despontar na disputa por Sobral Crédito: Reprodução/Instagram

Professora e enfermeira, Christianne Coelho está em seu segundo mandato como vice-prefeita de Sobral. Ela foi secretária-executiva da Secretaria de Saúde do município. Foi vereadora e líder do governo na Câmara Municipal na gestão Veveu.

Em 2022, foi candidata ao cargo de deputada federal e ficou na segunda suplência da Federação formada pelo PT/PCdoB/PV com mais de 21 mil votos. Ela recebeu apoio da ex-governadora Izolda Cela (sem partido) na época da eleição.

David Duarte

Secretário de Governo de Ivo, o nome de David Duarte tem sido ventilado em Sobral Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Chefe de gabinete de Ivo, David Duarte tem seu nome circulado como possível representante governista em conversas de bastidores. Além dele, é cotado o nome da ex-governadora Izolda Cela, também esposa do ex-prefeito do município Veveu Arruda.

Ele foi assessor parlamentar da Liderança do Governo na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) e consultor jurídico do PDT no Ceará. Ivo comentou que o pleito deve ter um "secretário".

Moses Rodrigues (União Brasil)

Moses Rodrigues, deputado federal Crédito: Reprodução / Instagram

Deputado federal Moses Rodrigues está em seu terceiro mandato no legislativo federal. Atua como presidente da Comissão de Educação na Câmara dos Deputados. Antes da carreira política, ele foi guarda municipal de Sobral.

Em 2016, ele concorreu à prefeitura do município, mas acabou derrotado por Ivo. Ao O POVO, em abril, ele confirmou que a oposição constrói uma candidatura. Seu nome e de seu pai, Oscar Rodrigues, são citado. "Em Sobral, a oposição constrói um projeto para 2024, não temos ainda um nome definido. O nome do deputado Oscar e o meu nome estão entre os ventilados, mas temos outros", disse.

Oscar Rodrigues (União Brasil)

Oscar Rodrigues critica pouco tempo de discussão das propostas Crédito: AURÉLIO ALVES

O deputado estadual Oscar Rodrigues está em seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa (Alece). Ele foi filiado ao PSB e ao MDB, onde chegou a presidir o diretório municipal em Sobral. Em 2020, concorreu à prefeitura do município, obtendo mais de 40% dos votos, mas também foi derrotado pelo atual gestor Ivo Gomes.

Dois de seus filhos estão na área política, o deputado federal Moses Rodrigues, o vice-prefeito de Umirim, Judson Rodrigues. Seu nome é citado junto de Moses como possíveis nomes para a oposição no município.