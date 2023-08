Evandro Leitão, cotado no PT, janta com Camilo e Elmano em Brasília

O deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão (PDT), disse nesta quinta-feira, 23, que se sente honrado com os convites de filiação, mas que se deve respeitar as instâncias partidárias. Ele participa hoje de jantar em Brasília ao lado do ministro da Educação Camilo Santana e do governador Elmano de Freitas, ambos do PT, partido para o qual Evandro pode se filiar.

“O meu partido é o PDT. Eu sou filiado ao PDT. Muito me honra tá recebendo alguns convites, mas antes eu acho que a gente primeiro tem que respeitar as instâncias partidárias. Enquanto estiver no PDT, não posso jamais nem desrespeitar nem ofender quem quer que seja”, disse o deputado ao O POVO em Brasília.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Evandro confirmou que haverá um jantar com Elmano e Camilo Santana, dois fortes aliados do deputado, mas negou que seja para discutir sua ida ao PT.