Bolsonaro troca 'comício' por ato restrito na Festa do Peão de Barretos

O ex-presidente Jair Bolsonaro retorna nesta sexta-feira, 25, à Festa do Peão, em Barretos (SP), onde, em 2022, foi ovacionado em uma arena lotada em evento que mais se assemelhou a um comício de sua tentativa de reeleição. Agora, fora do cargo e alvo de investigações e polêmicas em diversas esferas, contudo, o ex-chefe do Executivo receberá o título de cidadão honorário oferecido pela Câmara Municipal da cidade em cerimônia restrita a convidados. Sua presença tem se tornado frequente no evento, que recebe políticos de diversas colorações partidárias há mais de 50 anos.

O primeiro presidente a participar do evento, que chega neste ano à 68ª edição, foi o general Emílio Garrastazu Médici, em 1972, no auge da ditadura militar. Ao lado do governador de São Paulo na época, Laudo Natel, ele foi recepcionado pelos organizadores do evento, denominados "Os Independentes. De lá para cá, diversos políticos marcaram presença ano a ano no principal evento de rodeios do Brasil. De olho em eleições ou surfando em popularidades altas, passaram por lá, por exemplo, Fernando Henrique Cardoso (PSDB), em 1994, Geraldo Alckmin (PSB) e Aloizio Mercadante (PT), em 2010, Aécio Neves (PSDB), em 2013, Paulo Skaf (MDB), em 2014, e João Doria, em 2017.

Nenhum aproveitou mais, porém, do que Bolsonaro. Ele já tinha estado por lá em 2017 e em 2018. Como presidente, retornou em 2019, no último ano antes de o evento ser interrompido pela pandemia. No ano passado, voltou em clima de campanha. Ao lado de Tarcísio de Freitas (Republicanos), então candidato ao governo de São Paulo e de aliados como o empresário Luciano Hang, ele andou a cavalo na arena de rodeios, pegou o microfone para falar com o público, ouviu o estádio cantar músicas de apoio e chegou a ser acusado pelo PDT de fazer um comício irregular no espaço. o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) acabou arquivando a ação.