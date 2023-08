Elmano cria projeto que garante gratuidade a tutores no Hospital Veterinário da Uece

O deputado Domingos Neto (PSD), Célio Studart (PSD), secretário de Proteção Animal, governador Elmano de Freitas (PT) e o presidente estadual do PSD, Domingos Filho Crédito: Guilherme Gonsalves/Especial para OPOVO

O governador Elmano de Freitas (PT) enviou para a Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) projeto de lei que assegura gratuidade para tutores de baixa renda no atendimento do Hospital Veterinário da Uece.

Para o público inscrito no Cadastro Único do Governo Federal, a proposta prevê acesso sem custo a “serviços e assistência médico-veterinária no hospital veterinário” vinculado à Universidade Estadual do Ceará (Uece).

Para o público inscrito no Cadastro Único do Governo Federal, a proposta prevê acesso sem custo a "serviços e assistência médico-veterinária no hospital veterinário" vinculado à Universidade Estadual do Ceará (Uece).

Ainda conforme o texto do projeto, que chegou à Alece nesta terça-feira, 22, "a gratuidade abrangerá serviços como consultas, cirurgia de castração, vacinação, além de outros procedimentos a serem definidos".



Como justificativa para a medida, o Executivo sustentou que “a proteção e o bem-estar animal é uma das prioridades do Governo do Estado”. De acordo com a administração de Elmano, “não por outro motivo que se promoveu recentemente a criação da Secretaria da Proteção Animal”.

A pasta recém-criada está sob chefia do deputado federal licenciado Célio Studart (PSD), que tomou posse no cargo também nesta terça, em cerimônia no Palácio da Abolição.

Além desse projeto, o Governo também enviou ao Legislativo PL que institui um “chamamento público para credenciamento de clínicas a serem contratadas para a prestação de serviços de assistência médico-veterinária”.

No âmbito da mesma proposta, a gestão estadual abre um “chamamento para a seleção de abrigos ou entidades protetores de animais, enquadradas como organizações da sociedade civil sem fins lucrativos, com o objetivo de desenvolver parceria na execução de projetos voltados a proteção e ou bem-estar animal”.

Essas iniciativas, juntas, integram esforço do governador para contemplar a agenda dos direitos e da proteção dos animais.

Eleito com essa bandeira, Célio Studart já era cotado para assumir esse posto, segundo reportagem do O POVO publicada em maio último.