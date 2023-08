Elmano quer cadastrar abrigos de animais e clínicas veterinárias que receberão verba pública

O projeto já vai realocar recursos do orçamento para a secretaria. “Já vamos realocar imediatamente, porque nós já vamos ter o cadastramento de abrigos e de clínicas veterinárias e isso já exige uma suplementação orçamentária para a nova secretaria criada”, afirmou. O gestor disse que mais recursos serão destinados à pasta após serem apresentados os projetos pensados pelo titular.

“Estamos enviando hoje à Assembleia Legislativa uma mensagem para cadastrar abrigos que já fazem trabalhos com os animais no estado e cadastrar clínicas veterinárias particulares que vão poder fazer esses serviços e receber por esse serviço a essas entidades. Tenho certeza que isso é um sonho muito desejado pelas entidades, mas fundamentalmente representará um apoio importante a esses animais”, afirmou Elmano. A fala aconteceu nesta terça-feira, 22, durante a posse do titular da pasta, o deputado Célio Studart (PSD).

Por meio da pasta, deve ser firmado um termo de cooperação com a Universidade Estadual do Ceará (Uece) para suplementação orçamentária. O objetivo é garantir a gratuidade dos serviços no hospital veterinário.

"Vamos fazer uma suplementação para nossa Universidade Estadual e vamos fazer investimentos no hospital veterinário para que possamos num futuro breve ter um atendimento pleno do hospital e garantir gratuidade para quem não pode pagar. E de porta aberta. É isso que a lei está prevendo uma parceria com um termo de cooperação", disse.



O deputado federal Célio Studart (PSD) tomou posse na tarde desta terça-feira, 22, como secretário de Proteção Animal. O evento realizado no Palácio da Abolição contou com a presença de cachorros, tutores e ativistas da causa animal. O parlamentar inaugura o cargo já que a pasta nunca existiu antes no organograma do Estado e foi recém-criada pelo governador Elmano de Freitas, a 33 ª da gestão.

Célio afirmou que só aceitou o cargo por causa da demonstração de "entusiasmo" do petista diante da causa. "Foi ver a notável desejo do governador e entusiasmo dele. Ele foi muito claro em nos deixar cientes e tranquilos de que a secretária seria a possibilidade de nós tiramos do papel sonhos que nos temos para o Ceará, não só para Fortaleza e RMF, mas para o interior", disse o agora secretário.





Colaborou Guilherme Gonsalves/ Especial para O POVO