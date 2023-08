Após confusão e gritaria, sessão da CPMI dos Atos Golpistas é cancelada

O presidente da CPMI, deputado federal Arthur Maia (União-BA), cancelou a sessão do colegiado, que estava prevista para começar às 14 horas. Antes do cancelamento, Maia havia adiado, por duas vezes, o início dos trabalhos da comissão, que, de início, estava previsto para às 9 horas desta terça, 22.

Dentre os tópicos a serem debatidos pelo colegiado, estava a votação de requerimentos para convocar e quebrar sigilos de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), bem como pedir a apreensão do passaporte dele e da sua esposa, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro . O requerimento foi protocolado pela relatora da comissão, senadora Eliziane Gama (PSD-MA).

A decisão das pautas que seriam abordadas nesta terça-feira, 22, na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga os atos golpistas do 8 de janeiro, causou dissidências entre os membros do colegiado, o que resultou no cancelamento da sessão de hoje.

A reunião que estava sendo realizada entre a liderança do PDT e parlamentares governistas e de oposição, a relatora da comissão, senadora Eliziane Gama e Arthur Maia, terminou com desentendimentos e gritos.

Os aliados do ex-presidente defendem a convocação de Zambelli, a base, todavia, solicita a quebra de sigilos da deputada, e este teria sido o motivo principal para que a confusão fosse iniciada. No depoimento do hacker da “Vaza Jato” Walter Delgatti Neto, o nome de Zambelli foi citado como responsável por mediar o encontro dele com o ex-mandatário, em um plano para fraudar urnas eletrônicas.

“Eles (parlamentares) não concordaram com absolutamente nada. (...) Quando eles não conseguem aceitar absolutamente nada nem ninguém, blindam tudo e inventaram também enredos que não tinham nada a ver com o caso, e nós entendemos que sim, mas para termos certeza também precisamos investigar, ter acesso, enfim, fica difícil prosseguir”, acrescentou Thronicke.

“Estamos vivendo um momento onde alguns estão ou nervosos ou com medo ou alguma coisa desse tipo porque se exaltaram de forma que nós não imaginávamos, houve desrespeito hoje nessa reunião e tivemos que encerrar”, completou.