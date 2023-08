Com cachorros no Palácio, Célio Studart toma posse como secretário da Proteção Animal

O deputado federal Célio Studart (PSD) tomou posse na tarde desta terça-feira, 22, como secretário de Proteção Animal. O evento realizado no Palácio da Abolição contou com a presença de cachorros, tutores e ativistas da causa animal. O parlamentar inaugura o cargo já que a pasta nunca existiu antes no organograma do Estado e foi recém-criada pelo governador Elmano de Freitas, a 33 ª da gestão.

Célio afirmou que só aceitou o cargo por causa da demonstração de "entusiasmo" do petista diante da causa. "Foi ver a notável desejo do governador e entusiasmo dele. Ele foi muito claro em nos deixar cientes e tranquilos de que a secretária seria a possibilidade de nós tiramos do papel sonhos que nos temos para o Ceará, não só para Fortaleza e RMF, mas para o interior", disse o agora secretário.

A posse sela a entrada do PSD como base do governador. Deputados da sigla já votavam com o gestão, mas a entrada segue a entrega de cargos na prefeitura de Fortaleza e afastamento do bloco do prefeito José Sarto (PDT) e do presidente municipal do PDT, Roberto Cláudio (PDT).