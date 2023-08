Câmara aprova novo arcabouço com emendas do Senado e discute destaques

A principal mudança deixa de fora do limite de despesas os gastos com educação no Fundeb

A Câmara dos Deputados aprovou o texto do novo arcabouço fiscal com as mudanças feitas no Senado. O novo regime fiscal (projeto de lei complementar 93/23) substituirá o atual teto de gastos. O arcabouço já havia passado pela Câmara, mas, como sofreu mudanças no Senado, retornou para nova e definitiva votação entre os deputados.

Duas das mudanças, aprovadas por 379 votos a 64, segundo parecer do relator, deputado Claudio Cajado (PP-BA), deixam de fora do limite de despesas do Poder Executivo os gastos com o Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF) e com o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Outra emenda apenas faz ajustes de redação.

Os parlamentares devem analisar ainda os destaques apresentados pelos partidos na tentativa de incluir outras emendas ao texto.