Pedetistas lamentam saída do PSD da base de Sarto, mas dizem que isso não afeta eleições

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 01.08.2023: Retorno do segundo período do ano na Câmara municipal de Fortaleza com a presença do prefeito de Fortaleza, José Sarto. Crédito: FÁBIO LIMA

Vereadores do PDT lamentaram, nesta terça-feira, 22, a saída do PSD da base do prefeito José Sarto (PDT) e a trataram como uma “perda” para a base aliada a pouco mais de um ano da eleição municipal. No entanto, parte dos parlamentares não considera o movimento como “decisivo” para o resultado do pleito de 2024. Carlos Mesquita (PDT) disse que o PSD também perde ao deixar a base.

Líder do prefeito na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), Mesquita disse não ter participado de qualquer discussão interna e reforçou que a relação do PSD com a Prefeitura era benéfica para ambos os lados e que ambos perdem com o rompimento. "O PSD é formado por pessoas esclarecidas. Domingos é um cara passado na casca do alho, sabe o que faz. Deve ter tido uma certeza de que era o melhor para seu grupo". "Espero que o PDT esteja no caminho certo para reelegermos o nosso prefeito. Temos muitos aliados, uns vão e outros vem. Política é assim. Todo mundo tem seu peso e importância. O PSD é importante, mas acredito que a Prefeitura também foi importante para o PSD. Então foi uma troca. Até quando a prefeitura e o PDT foram importantes para o PSD ficamos juntos (...) Acredito que ambos ganha me ambos perdem também", comentou.