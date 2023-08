Michelle Bolsonaro se solidariza com cantora gospel presa em operação da PF: "Perseguição"

Veja

Além da cantora, a 14° fase da Operação Lesa Pátria, que tem por objetivo identificar e prender pessoas que participaram ou financiaram os atos golpistas de 8 de janeiro, cumpriu oito dos dez mandados de prisão preventiva e 16 de busca e apreensão autorizados pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo com a PF, os outros mandados foram cumpridos em diferentes estados: Goiás, Paraná, Santa Catarina, Bahia e Distrito Federal. A equipe era responsável pela organização de transportes, auxiliando com as coordenadas e instruções para a invasão. A operação da PF buscava um grupo intitulado “Festa da Selma”, que é um código usado para se referir aos atos criminosos ocorridos no dia 8 de janeiro.

"Recomendavam ainda não levar idosos e crianças, se preparar para enfrentar a polícia e defendiam, ainda, termos como guerra, ocupar o Congresso e derrubar o governo constituído", afirma a Polícia Federal.