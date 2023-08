Quem é o hacker Walter Delgatti, que fez fortes acusações contra Bolsonaro na CMPI do 8/1

O nome do hacker Walter Delgatti Neto passou a ser uma peça principal na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga os atos golpistas do 8 de janeiro. Delgatti, que invadiu os telefones de integrantes da Operação Lava Jato, prestou depoimento ao colegiado nesta quinta-feira, 17.

No dia 2 de agosto, o hacker de Araraquara e a deputada Carla Zambelli (PL-SP) foram alvos de mandados de busca e apreensão da Polícia Federal (PF) por eventual participação em um esquema de inserção de alvarás digitais falsos de soltura e mandados de prisão no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). No mesmo dia, Delgatti foi preso.

Um destes falsos mandados incluía o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. No documento inserido no sistema, estava escrito “faz o L”, em referência ao slogan de campanha eleitoral de 2022 do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).