Bolsonaro será preso? Veja tudo o que se sabe até agora sobre o ex-presidente

Bolsonaro está nos holofotes da política neste mês de agosto, principalmente após depoimento do hacker Walter Delgatti Neto à CPMI do 8 de janeiro Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Bolsonaro preso: hacker revela possíveis indulto e grampo A deputada Carla Zambelli (PL-SP), o ex-ajudante de ordens Mauro Cid e o coronel Marcelo Câmara estavam presentes, no Palácio da Alvorada, quando Bolsonaro ofereceu indulto para Walter Delgatti invadir o sistema das urnas eletrônicas na tentativa de expor alguma vulnerabilidade. É o que aponta Delgatti em depoimento na CPMI. “A ideia ali era eu receber um indulto do presidente. Ele havia concedido indulto ao deputado e como eu estava investigado pela (operação) Spoofing, impedido de acessar a internet e trabalhar, eu visava esse indulto”, disse o hacker durante sessão da CPMI dessa quinta-feira, 17 de agosto. Além disso, Bolsonaro teria implantado um grampo ilegal em Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). O ex-presidente precisava que Delgatti assumisse a culpa pelo crime. “Nesse grampo teriam conversas comprometedoras do ministro”, afirmou o hacker. No rol das ilegalidades, Zambelli ainda teria pedido que Delgatti invadisse o e-mail de Moraes. Também teria partido da deputada o pedido para ele invadir os sistemas de órgãos do Poder Judiciário, o que culminou em sua prisão. A defesa de Bolsonaro informou que vai entrar com uma queixa-crime contra o hacker por "informações e alegações falsas, totalmente desprovidas de qualquer tipo de prova". Ao longo de oito horas de depoimento, Delgatti não apresentou documentos ou qualquer material que comprovasse as acusações. A deputada Carla Zambelli (PL-SP) estava presente na conversa de Bolsonaro com o hacker sobre invadir o sistema das urnas eletrônicas Crédito: Lula Marques/ EBC

Bolsonaro preso: Flávio admite conversa com hacker Durante seu questionamento ao hacker, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) acabou admitindo, ainda que indiretamente, que seu pai encontrou Delgatti no Palácio do Alvorada. “As conversas sempre foram no sentido de instruir o TSE. Para mostrar: TSE dá para melhorar a segurança das urnas”, disse ele. Delgatti respondeu a todas as perguntas de Flávio dizendo que ficaria em silêncio, como fez com o senador Marcos Rogério (PL-RO). O silêncio só foi adotado durante os questionamentos da oposição. Bolsonaro preso: ainda tem as joias Desde março deste ano, repercute no País o caso das joias que o ex-presidente tentou trazer para o território nacional de forma ilegal. A justificativa dada pelos integrantes da gestão é que os acessórios de luxo eram presentes do governo da Arábia Saudita à ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro.