Quem é a cantora gospel Fernanda Ôliver, presa pela PF por financiar atos golpistas

A cantora gospel, Fernanda Ôliver, foi presa pela PF na 14ª fase da Operação Lesa Pátria Crédito: Reprodução/ Youtube- Fernanda Ôliver

A 14° fase da Operação Lesa Pátria, que tem por objetivo identificar e prender pessoas que participaram ou financiaram os atos golpistas de 8 de janeiro, capturou a cantora gospel Fernanda Ôliver, nesta quinta-feira, 17. Segundo a PF, a artista de 25 anos colaborou financeiramente para a realização dos atos. A operação da PF buscava um grupo intitulado "Festa da Selma", que é um código usado para se referir aos atos criminosos ocorridos no dia 8 de janeiro. De acordo com a PF, outros mandados foram cumpridos em diferentes estados: Goiás, Paraná, Santa Catarina, Bahia e Distrito Federal. A equipe era responsável pela organização de transportes, auxiliando com as coordenadas e instruções para a invasão.