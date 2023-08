Em meio a escândalo das joias, Michelle Bolsonaro vem ao Ceará em setembro

Ex- primeira dama Michelle Bolsonaro Crédito: FERNANDA BARROS

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro estará no Ceará em setembro deste ano. A informação foi dada por representantes do PL Mulher, nesta quinta-feira, 17. A visita de Michelle ao Ceará tem por objetivo dar continuidade aos encontros com mulheres bolsonaristas. No vídeo, a deputada estadual bolsonarista Doutora Silvana (PL) e a suplente de deputada federal Mayra Pinheiro (PL) anunciam a vinda da ex-primeira-dama ao estado cearense. Junto às apoiadoras do ex-presidente, as deputadas convidam os internautas a participarem do evento. "Falta só você vir com a gente para o PL Mulher, mas a gente tem uma novidade para dizer a vocês", disse Mayra. "Michelle Bolsonaro vai vir para o nosso Ceará em setembro", completou Silvana. "Todo mundo está convidado, porque nós somos mulheres que fazem acontecer", declarou o coro de conservadoras.

Em março deste ano, a esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), assumiu a presidência do PL Mulher, no mesmo período em que foi tornado público o caso das joias luxuosas, dadas a Michelle e Bolsonaro durante viagens oficiais ao Oriente Médio. À época, Michelle evitou comentar sobre o assunto, contudo, utilizou o discurso de posse para ironizar o tema. "Hoje a única joia aqui presente são vocês", disse Michelle Bolsonaro, durante seu discurso de abertura do evento. Ela citou ainda uma passagem religiosa, dizendo que "uma mulher virtuosa vale mais que qualquer joia".