Piso da Enfermagem: Sarto diz que pagará retroativo a maio se repasse for feito até dia 21

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), afirmou nesta sexta-feira, 18, que poderá fazer o pagamento retroativo a maio deste ano do Piso da Enfermagem, caso receba o repasse do Ministério da Saúde até o dia 21 de agosto.

"A gente tá aguardando o Ministério da Saúde fazer o repasse dos R$ 7,3 bilhões. Se for feito o repasse até o dia 21, a gente pode fazer o pagamento retroativo a maio deste ano do piso da enfermagem. Então a gente tá no aguardo da posição do Ministério da Saúde", disse Sarto no Hospital da Mulher, onde cumpriu agenda.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia mais Sarto acredita ser provável aliança entre PDT e PT em eventual 2º turno