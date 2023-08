Sarto acredita ser provável aliança entre PDT e PT em eventual 2º turno

Para Sarto , não houve atrito entre os dois partidos, divididos após as eleições para governador em 2022, mas, sim, divergências que, segundo ele, sempre irão existir.

“Eu acho (possível aliança no segundo turno). Eu sempre disse que a gente tem mais semelhanças do que desavenças, mas eu acho que tem possibilidade sim”, disse o prefeito de Fortaleza em visita ao O POVO .

O prefeito José Sarto (PDT) afirmou nesta quarta-feira, 16, que acha pouco provável que PDT e PT formem aliança no primeiro turno das eleições para a Prefeitura de Fortaleza, mas acha possível que isso aconteça em eventual segundo turno.

Após Sarto dizer que o que deve definir o candidato do partido para a Prefeitura de Fortaleza são pesquisas, com quem tem chances, e de até abrir as portas para Roberto Cláudio caso haja interesse, ele afirma que se depender de sua vontade, tentará a reeleição.

“É a minha disposição. Se depender da nossa vontade, eu comecei o trabalho, a realizar e a colher resultados. Fortaleza é a capital do Nordeste, o 1° PIB, quem mais emprega, a melhor qualidade de educação do Brasil, primeiro lugar em quase tudo”, afirmou.