Sarto diz que "mandou arrochar" fiscalização de ar-condicionados em ônibus

O prefeito de Fortaleza utilizou uma rede social para se manifestar sobre o caso e também afirmou que acordo com o Sindionibus "não está sendo cumprido"

A manifestação do prefeito na quinta-feira, 3, foi uma resposta a uma usuária da mesma rede social em que afirmou ter pego quatro ônibus, mas nenhum deles com ar-condicionado. Ela então cobrou Sarto. “E aí @sartoprefeito, cadê o gelim homi?”, disse.

Oi! O acordo com o Sindionibus era religar o ar-condicionado dos 811 veículos que possuem aparelho, do total de 1437 que rodam em Fortaleza. Isso não está sendo cumprido pq alguns deram defeito. Já mandei arrochar na fiscalização e estou cobrando resposta rápida pro problema.

Os ar-condicionados voltaram a operar com o equipamento ligado desde última terça-feira, 1° de agosto, após três anos desligados, decorrente da pandemia do coronavírus.

Apesar da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) garantir que a volta seria de 100% dos veículos que possuem ar-condicionado, há relatos de passageiros que dizem que os ônibus circulam com o ar desligado. O POVO foi até uma estação de ônibus e conversou com algumas pessoas que lá estavam. Dentre os exemplos apontados que ainda circulam com ar desligado, está a linha 073 (Siqueira/Praia de Iracema).

De acordo com Raimundo Rodrigues, vice-presidente da Etufor, a demora aconteceu porque os equipamentos precisaram passar por higienização e manutenção antes de entrarem em operação novamente.