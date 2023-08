Sarto responde internautas sobre obras da Prefeitura, show de DJ e ar-condicionado

O prefeito de Fortaleza usou as redes sociais para interagir com internautas sobre diversos assuntos

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), respondeu vários internautas no Twitter sobre diversos assuntos, dentre eles, obras da Prefeitura, show do DJ David Guetta na capital e fiscalização dos ar-condicionados nos ônibus.

Quando um usuário fez críticas ao projeto da nova ponte que ficará no Poço da Draga, Sarto questionou quais problemas o usuário da rede social identificou, no que recebeu uma resposta de que "dói a vista".

Vc pode ser mais específico sobre os problemas que identificou? August 4, 2023

Na mesma postagem do prefeito, nesta sexta-feira, 4, onde mostra um vídeo da maquete virtual do projeto, Sarto disse que não existe nada no local onde essa estrutura vai ser feita e será um equipamento novo, além de esclarecer que a Ponte Metálica é obra diferente da Ponte dos Ingleses.

Que obra original? Não tem nada onde essa estrutura vai ser feita. É um equipamento novo. A ponte metálica (ou ponte velha) vai ser preservada para contemplação, tal qual como está. E a ponte dos ingleses vai ser refeita conforme o projeto do Fausto Nilo. — Sarto (@sartoprefeito12) August 4, 2023

Uma resposta inusitada do prefeito de Fortaleza, também nesta sexta-feira, foi ao falar do DJ David Guetta, que já fez show em Fortaleza várias vezes. Um internauta marcou Sarto em uma notícia de que o artista francês irá se apresentar em festival na cidade de Manaus e brincou com o prefeito, "Vai deixar?", e Sarto respondeu, "Home, num provoque não …".