Sarto diz que comparecerá à reunião do diretório convocada por Cid para o próximo dia 25

Cid convocou para o dia 25 de agosto a reunião do diretório estadual, primeira desde que ele assumiu o comando da sigla no Ceará, em julho

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), disse que comparecerá à reunião do diretório estadual do PDT, convocada pelo senador Cid Gomes (PDT) e marcada para o próximo dia 25 de agosto. “Claro. Se eu fizer parte do diretório, eu irei”, confirmou o prefeito nesta sexta-feira, 4, durante entrega da requalificação do Posto de Saúde do bairro José Walter.

O POVO confirmou, a partir de informações no site do Tribunal Superior Eleitoral, que Sarto faz parte do diretório estadual da legenda. Além do prefeito, o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (PDT) e os deputados estaduais Antônio Henrique, Cláudio Pinho e Queiroz Filho também figuram entre os membros do diretório. O grupo compõe uma ala partidária que divergiu de parlamentares e prefeitos mais próxima do senador Cid.

Os aliados de Cid, 10 dos 13 deputados da bancada pedetista na Assembleia, entendem que a sigla deve compor a base do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT). Já a ala mais próxima de RC, defende que o PDT faça oposição no âmbito estadual.

Presente no bairro José Walter, Antônio Henrique disse que ainda não havia sido informado sobre a convocação. “Se houver essa convocação e for o consenso de que todos os pedetistas devem ir, eu acompanho o prefeito Sarto e o Roberto Cláudio. Temos um grupo, que não queremos dividir, mas defendemos esse grupo que já anda lado a lado”, disse o parlamentar.

Anteriormente, deputados ligados a RC e ao ex-ministro Ciro Gomes haviam se queixado do tratamento após mudança no comando estadual da sigla. Parte deles dizia que ainda não havia sido convidado para reuniões do partido desde que Cid assumiu o comando.