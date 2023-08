Silvinei Vasques preso: quem é o ex-diretor da PRF investigado pela PF

Vasques foi nomeado diretor da Polícia Rodoviária Federal em abril de 2021, durante a gestão de Jair Bolsonaro. Após se tornar réu por improbidade administrativa, em novembro de 2022, Vasques foi dispensado do cargo. Em dezembro, a PRF concedeu aposentadoria voluntária ao ex-diretor-geral.

Segundo currículo de Silvinei disponível no site da PRF , o ex-policial teria concluído quatro graduações. São elas:

Também exerceu, entre os anos de 2007 e 2008, os cargos de Secretário Municipal de Segurança Pública e de Transportes no Município de São José, em Santa Catarina.

Nascido em 1975 em Ivaiporã, no interior do Paraná, Vasques integra a PRF desde 1995. Ele foi superintendente nos estados de Santa Catarina e Rio de Janeiro, e atuou como Coordenador-Geral de Operações.

Preso nesta quarta-feira, 9 , por possível interferência nas eleições de 2022, Silvinei Vasques, de 48 anos, foi diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Sob seu comando, o órgão foi responsável por blitze que prejudicaram a locomoção de eleitores , principalmente nordestinos, em 30 de outubro, dia do segundo turno.

Silvinei Vasques: polêmicas na gestão da PRF

Durante sua gestão na PRF, Silvinei se envolveu em polêmicas como a Chacina da Vila Cruzeiro (RJ) e o assassinato de Genivaldo de Jesus.

O primeiro caso aconteceu em 24 de maio de 2022 e deixou 23 pessoas mortas. A Polícia Militar do Rio de Janeiro e a PRF deflagraram a operação na Vila Cruzeiro para prender chefes do Comando Vermelho (CV) e suspeitos vindos de outros estados que estariam escondidos no lugar.

Foram mais de 12 horas de tiroteio e a ação é considerada a segunda mais letal da história do Rio de Janeiro.