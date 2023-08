Ex-diretor da PRF Silvinei Vasques é preso por interferência no 2º turno

Silvinei Vasques foi preso preventivamente na manhã desta quarta-feira, 9, em Florianópolis. Ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele é investigado por possível interferência nas eleições de 2022.

O mandado de prisão, executado pela Polícia Federal (PF), foi autorizado por Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

10 outros mandados de busca e apreensão no Rio Grande do Sul, no Distrito Federal, em Santa Catarina e no Rio Grande do Norte miram agentes que atuaram como diretores da PRF durante a gestão Silvinei.

A Constituição Cidadã, como é chamada a operação da PF que investiga o caso, deve ouvir ainda 47 membros da PRF. Os crimes investigados incluem prevaricação, quando um servidor público deixar de exercer seu dever; violência política e impedimento de votação.

No dia do segundo turno, em 30 de outubro de 2022, a PRF foi responsável por blitze que prejudicaram a locomoção de eleitores, principalmente nordestinos. O atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), tinha vantagem sobre o então gestor, Jair Bolsonaro, na Região Nordeste.