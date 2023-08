Pacheco rebate Zema sobre bloco Sul-Sudeste, diz que Minas não cultiva exclusão e cita JK

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), criticou o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), pelo anúncio de uma frente para "protagonismo" das regiões Sul e Sudeste. O senador afirmou que o Estado não cultiva a exclusão e citou o ex-presidente Juscelino Kubitschek, que também era mineiro, como exemplo de promoção da união no País. "Não cultivamos em Minas a cultura da exclusão. JK, o mais ilustre dos mineiros, ao interiorizar e integrar o Brasil, promoveu a lógica da união nacional. Fiquemos com seu exemplo."

A crítica de Pacheco é em relação à entrevista que Zema concedeu ao Estadão, publicada no último sábado, 5. "Ao valoroso povo do Norte e Nordeste, dedico meu apreço e respeito. Somos um só país", escreveu Rodrigo Pacheco nas redes sociais.

As declarações do governador de Minas reverberaram mal entre outros governadores e renderam críticas de outras autoridades, como o ministro da Justiça, Flávio Dino. Ele disse neste domingo, 6, que criar distinções entre brasileiros é proibido na Constituição Federal e que aquele que optar por esse caminho é "traidor da Pátria".

Eduardo Leite (PSDB-RS), governador do Rio Grande do Sul, defendeu Zema. "A união deles (Norte e Nordeste) em torno de pautas de seus interesses serviu de inspiração para que, finalmente, possamos fazer o mesmo, nos unirmos em torno do que é pauta comum e importante aos Estados do Sul e Sudeste", disse. Outros governadores, no entanto, interpretaram a fala do governador mineiro como um incentivo à cisão dos entes federados.

Após a repercussão da entrevista, Zema tentou esclarecer o assunto, afirmando que a frente não vai se posicionar contra outras regiões. "A união do Sul e Sudeste jamais será pra diminuir outras regiões. Não é ser contra ninguém, e sim a favor de somar esforços", escreveu no Twitter no domingo.

Protagonismo Sul-Sudeste