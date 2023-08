Luizianne: "PT não vai ficar discutindo processo interno no jornal"

Ex-prefeita de Fortaleza e deputada federal Luizianne Lins (PT) Crédito: pro info

Luizianne ressaltou ainda sua trajetória partidária, ligada a funções de liderança local dentro da legenda. “Entrei no PT com 19 anos, fui a primeira secretária de juventude do partido; a primeira secretária estadual de mulheres; fui presidente do partido em Fortaleza; presidente estadual do PT; hoje estou no diretório nacional. Sabe porque é que nunca conseguiram acabar com o PT? Porque o PT é isso aqui”, reforçou a parlamentar. A ex-prefeita é um dos nomes cotados para representar a sigla na disputa pela Prefeitura de Fortaleza. Os deputados estaduais Guilherme Sampaio e Larissa Gaspar, ambos também filiados à sigla, são outros especulados como pré-candidatos. Há ainda rumores sobre um nome que ainda poderá vir a se filiar e ser alçado a candidato. A hipótese já foi levantada por petistas como o governador Elmano de Freitas e o deputado estadual De Assis Diniz. Neste cenário, Evandro Leitão (PDT), atual presidente da Assembleia Legislativa, aparece como possibilidade.

Entre os petistas que comentaram sobre o processo interno do partido em entrevistas recentes estão o governador Elmano de Freitas, o deputado federal José Guimarães e os deputados estaduais Larissa Gaspar e De Assis Diniz. No início de julho, Larissa Gaspar concedeu entrevista ao Podcast Jogo Político, do O POVO, na qual defendeu que o PT não deve ter sempre a mesma cara, mas se "oxigenar" e se colocou à disposição como pré-candidata. "Entendo que o PT tem muitos quadros com condição de se colocar para disputar a Prefeitura. Entendo também que o partido precisa oxigenar esses quadros, precisa dar oportunidade para que novas pessoas venham, para que a cara do PT não seja a mesma, para que o PT possa mostrar também que tem outro conjunto de filiados, de militantes partidários, com capacidade de contribuir", afirmou a parlamentar na ocasião.

No último dia 25, Elmano levantou a possibilidade de que o candidato petista pode ainda não estar filiado e que o nome será uma construção fruto de consulta a aliados e diálogo interno com participação de lideranças como o ministro da Educação Camilo Santana (PT). “Tem que ver (...) qual a perspectiva de futuro para cada liderança nossa. Isso é muito importante para a pessoa vislumbrar a perspectiva de futuro para o projeto, então nós temos excelentes nomes e há nomes que podem vir para o PT ou não”, disse. A linha segue a tese do deputado federal, e líder do Governo na Câmara, José Guimarães (PT), que, em entrevista ao O POVO News, defendeu a candidatura própria da sigla, mas afirmou que o nome pode ser alguém que hoje não é dos quadros petistas. Guimarães também defendeu que o eleitor de Fortaleza está “precisando de uma experiência nova”.