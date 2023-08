Ex-deputado Arthur do Val, o "Mamãe Falei", leva soco no rosto de manifestante em SP

O ex-deputado estadual Arthur do Val (União-SP), também conhecido como "Mamãe Falei", foi agredido com um soco no rosto por um manifestante no centro de São Paulo, nesta quinta-feira, 3. Do Val foi até uma manifestação contra a operação policial que já deixou 16 mortos no Guarujá para gravar um vídeo ao seu canal do YouTube, onde confronta apoiadores de esquerda.

Segundo Do Val, a comoção pelas mortes pelos manifestantes não foi a mesma com a morte do soldado da Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (ROTA), Patrick Bastos Reis, de 30 anos, assassinado durante um patrulhamento no Guarujá. No vídeo que circula nas redes sociais, o ex-deputado também questiona se participantes também protestam contra as mortes ocorridas em confrontos policiais na Bahia, governada por Jerônimo Rodrigues (PT).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia Mais "Mamãe Falei" é agredido pelo ex-deputado federal "Boca Aberta"; veja vídeo

Comissão de Ética aprova cassação de Arthur do Val, o "Mamãe, Falei"

Deputado "Mamãe Falei" reconhece autoria de áudios sexistas contra ucranianas

Na manifestação, Do Val foi chamado de "estuprador" por participantes. A ofensa faz referência ao episódio que causou a sua cassação na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) e a sua inelegibilidade por oito anos, em maio do ano passado. Dois meses antes, o ex-deputado teve divulgados áudios de teor machista - em que afirma que as mulheres ucranianas "são fáceis porque são pobres" - quando estava na Ucrânia representando o Movimento Brasil Livre (MBL).

Enquanto Do Val estava tentando conversar com algum manifestante, um homem com uma camisa cinza encarou o ex-parlamentar e desferiu um soco no seu rosto. O ex-deputado não revidou, apenas afirmando que o golpe não havia o machucado. "Nem doeu. Esse é o máximo que você consegue, irmão?", disse.