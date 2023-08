Girão diz ser "coincidência macabra" STF julgar porte de drogas durante governo Lula

O senador afirmou que o Governo Lula cometeu estelionato eleitoral por, de acordo com ele, seguir com pautas que não interessam aos cristãos

O senador cearense, Eduardo Girão (Novo), afirmou que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está cometendo um “estelionato eleitoral" com a população brasileira por não estar, segundo ele, cumprindo o que foi prometido na Carta aos Cristãos, quando o presidente era candidato. E chamou de "macabra coincidência" o Supremo Tribunal Federal (STF) retomar o julgamento da descriminalização do portes de pequenas quantidades de drogas durante a gestão do petista.

“Estelionato, foi compromissado nessa carta aos cristãos, já li trechos. Lula que dizia defender a vida e a família na carta, nos enganou. Tá lá, pautas como a legalização do aborto, da maconha, essa questão de gênero e garantia ao acesso e acompanhamento da hormoneoterapia em populações de pessoas travestis, transgêneros com redução da idade para o inicio da aplicação de hormônio para 14 anos”, afirmou no Senado Federal na quinta-feira, 4.



De acordo com Girão, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, retomou agenda definida por ele como “cultura da morte”. “Primeira coisa que o governo dele, que ele é o presidente, a ministra da Saúde desfaz esse encantamento, pouca gente percebeu isso, e toma duas atitudes a favor do aborto, que é o assassinato de crianças no ventre materno sem direito a defesa.”, disse.



Ele ainda afirmou definiu como “coincidência macabra” o STF retomar o julgamento da descriminalização do aborto e do portes de pequenas quantidade de drogas durante o governo Lula, e disse que o Senado Federal está com a “espada na cabeça”.



“Não vou nem falar da coincidência macabra de esse governo defender a legalização da maconha, legalização do aborto e o Supremo Tribunal tá julgando agora, botando na pauta. E pelo o que eu entendi, a espada vai continuar na cabeça do Senado mesmo com o pronunciamento que foi feito ontem pelo presidente (Rodrigo Pacheco)”, declarou.