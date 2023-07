Governos de Sarto e Elmano divergem até sobre limite de velocidade na mesma avenida

No pedaço municipal, o limite de velocidade é de 50 km/h. Na parte estadual, passa a 60 km/h. A mudança na parte sob responsabilidade do Detran ocorreu em junho. A velocidade estava reduzida desde 2021 no trecho sob responsabilidade do governo, por acordo firmado na época com a Prefeitura

Nem só de ponte, aquário e hospitais se sustentam as diferenças entre a Prefeitura de Fortaleza e o Governo do Estado. Conforme mostrou O POVO, até mesmo o limite de velocidade em uma mesma avenida é motivo de conflito.

A avenida Osório de Paiva tem trecho sob jurisdição municipal e parte de competência estadual. Quando os governos eram aliados, houve acordo para uniformizar a velocidade máxima ao longo da via. Desde junho, porém, há um limite na área fiscalizada pela Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) e outro no que cabe ao Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE). Trata-se de mais um capítulo da briga entre governador Elmano de Freitas (PT) e prefeito José Sarto (PDT).

Leia Mais Camilo se confunde e diz que entidade nacional representa 'municípios cearenses': 'É o costume'

Bolsonaro "invade" evento do PL Mulher e leva bronca de Michelle; veja vídeo

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Trechos afetados

No trecho municipal, a Osório de Paiva tem velocidade máxima de 50 km/h desde 2018. A norma vale no intervalo entre avenida Gomes Brasil, próximo ao Ginásio Poliesportivo da Parangaba, e a Perimetral — chamada naquele trecho de avenida Luiz Vieira.

No pedaço estadual, da Perimetral ao 4º Anel Viário, passa a ser permitida velocidade de até 60 km/h.

Políticos

A Osório de Paiva foi a segunda avenida da Capital a ter o limite de velocidade reduzido de 60 km/h para 50 km/h. A primeira foi a Leste-Oeste. Na Osório de Paiva, começou a valer em 30 de agosto de 2018, quando o prefeito era Roberto Cláudio (PDT).

Em 2021, já na gestão do prefeito Sarto, quando Camilo Santana (PT) era governador, houve o acordo para a diminuição ocorrer também no trecho estadual, da Perimetral ao 4º Anel Viário. Foi esse trecho que agora voltou ao limite anterior de 60 km/h. A justificativa foi de adequação ao padrão das rodovias estaduais.

Leia Mais Lula decreta bloqueio no orçamento de 10 ministérios; MEC está entre os mais afetados

Bolsonaro diz que com R$ 17 milhões recebidos "dá pra comer pastel com caldo de cana"

Impacto da redução de velocidade



Na época da redução no trecho municipal, em 2018, a Osório de Paiva era apontada como a via com maior número de acidentes com morte em Fortaleza. Nos dez anos anteriores à redução, a AMC contabilizava 129 mortes no trânsito na avenida, mais de 50% de pedestres e ciclistas.

Segundo a AMC, no trecho municipal, no qual houve mudança no limite de velocidade desde 2018, houve redução de 51,9% no total de acidentes, 37,8% nos atropelamentos, 34,4% na quantidade de feridos e 72,3% nas mortes.

Ainda de acordo com a AMC, no trecho estadual, desde 2021, o número de acidentes caiu 17,3%, o de atropelamentos, 14,6%, o de feridos, 6,1%, e o de mortes teve queda de 49,7%.

A avenida

A avenida General Osório de Paiva liga a Parangaba aos municípios de Maracanaú e Maranguape, através de bairros como Vila Peri, Bom Jardim, Siqueira e Parque Santa Maria. Conecta uma das regiões mais densamente povoadas da Região Metropolitana de Fortaleza.