Camilo se confunde e diz que entidade nacional representa 'municípios cearenses': 'É o costume'

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), confundiu-se ao cumprimentar o presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais da Educação, Luiz Miguel Martins Garcia. O petista sinalizou que Luiz representava apenas os municípios do Ceará, estado do qual Camilo foi governador até o ano passado. Alertado, o ministro fez a correção. A declaração ocorreu durante evento de sanção da lei que institui o programa Escola em Tempo Integral, do Ministério da Educação (MEC).



“Cumprimentar, aqui, o presidente da Undime, Luis Miguel, ele que representa aqui todos os municípios cearenses”, afirmou. Na sequência, o ministro foi interrompido por colegas que estavam no palco e logo retificou a colocação: “Do Brasil. Eu disse de onde? Eu falei o quê? Ceará? É o costume, viu” reforçou em tom de brincadeira e pedindo uma salva de palmas para todos os municípios do País.

O programa sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) promete criar mais um milhão de vagas para matrículas de tempo integral nas escolas de educação básica de todo o Brasil entre 2023 e 2024. O investimento inicial previsto é de R$ 4 bilhões e permitirá que estados, municípios e o Distrito Federal possam expandir a oferta de matrículas de tempo integral em suas redes de ensino.

Segundo o governo, a meta é alcançar cerca de 3,2 milhões de matrículas nesta modalidade até 2026, beneficiando crianças e jovens desde a creche até o ensino médio.