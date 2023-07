Bolsonaro diz que com R$ 17 milhões recebidos "dá pra comer pastel com caldo de cana"

O ex-presidente agradeceu as arrecadações de apoiadores e disse que agora poderá pagar todas as contas

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) falou neste sábado, 29, sobre as doações de R$ 17,2 milhões que recebeu via Pix. Ele agradeceu e disse que “dá para pagar algumas contas” além de ter dinheiro para “tomar um caldo de cana e comer pastel” com sua esposa Michelle Bolsonaro.

“Muito obrigado a todos aqueles que colaboraram comigo no Pix há poucas semanas. Mais do que o valor depositado, quase um milhão de pessoas colaboraram. Dá para pagar todas as minhas contas e ainda sobra dinheiro para tomar um caldo de cana e comer um pastel com a dona Michelle”, disse Bolsonaro em evento do PL Mulher em Santa Catarina.

Em relatório divulgado pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), o ex-presidente recebeu mais de R$ 17 milhões por meio de doações via Pix, entre os dias 1º de janeiro a 4 de julho de 2023.

Porém, mesmo com todo o valor recebido em doações, o registro de débitos inscritos na dívida ativa paulista aponta que Bolsonaro ainda não pagou as sete multas na Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, somadas em um valor de R$ 1 milhão.

O valor arrecadado representa oito vezes mais do que Bolsonaro declarou em bens ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Aliados políticos fizeram campanha divulgando nas redes sociais para arrecadar dinheiro para ajudá-lo a pagar multas de condenações em processos na Justiça.