Lula decreta bloqueio no orçamento de 10 ministérios; MEC está entre os mais afetados

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou um decreto nessa sexta-feira, 28, anunciando o bloqueio orçamentário de R$ 1,5 bilhão que irá reter recursos de dez ministérios. O Ministério da Educação (MEC), chefiado pelo ex-governador do Ceará, Camilo Santana, foi um dos mais atingidos.

O MEC não poderá utilizar R$ 332,017 milhões com o contingenciamento, sendo o segundo mais afetado, atrás apenas do Ministério da Saúde, que teve R$ 452,024 milhões retidos.

Além desses ministérios, também sofreram um bloqueio no orçamento: Transportes, Cidades, Desenvolvimento e Assistência Social, Meio Ambiente, Integração e Desenvolvimento Regional, Defesa, Cultura e Desenvolvimento Agrário.

O bloqueio provisório foi decidido pela equipe econômica do Governo Federal, visando evitar ultrapassar o teto de gastos, que impede o crescimento de despesas acima da inflação acumulada no ano anterior.

A partir de 2024, a regra do teto de gastos será substituída pelo novo arcabouço fiscal, projeto apresentado pelo Ministério da Fazenda neste ano e que está em processo de tramitação no Congresso Nacional.

Em maio, os ministérios de Fernando Haddad, Fazenda, e Planejamento, Simone Tebet, tiveram R$ 1,7 bilhão bloqueados, fazendo com que o total atualmente seja de R$ 3,2 bilhões com as novas pastas atingidas. As despesas previstas para 2023 são calculados em mais de R$ 1,9 trilhão.



Ministérios e quanto teve de recurso bloqueado

Transportes - R$ 217,011 milhões,

Cidades - R$ 144,007 milhões

Desenvolvimento e Assistência Social - R$ 144,007 milhões

Meio Ambiente - R$ 97,505 milhões

Integração e Desenvolvimento Regional - R$ 60,003 milhões

Defesa - R$ 35,001 milhões

Cultura - R$ 27,001 milhões

Desenvolvimento Agrário - R$ 24,001 milhões