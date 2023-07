Detran aumenta velocidade máxima de trecho da av. Osório de Paiva para 60 km/h

Em 2021, por meio de acordo com a AMC, velocidade do trecho foi diminuída para 50 km/h. Segundo a autarquia, acidentes com morte caíram quase pela metade durante o período

O Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) mudou, no fim de junho, o limite de velocidade de um trecho da avenida Osório de Paiva, em Fortaleza, de 50 km/h para 60 km/h. A mudança é válida para o trecho entre a avenida Perimetral e o 4º Anel Viário.

Conforme o órgão, a velocidade máxima foi aumentada para se adequar ao padrão das rodovias estaduais, visto que esse trecho da Osório de Paiva faz parte da CE-065. A mudança ocorre apenas dois anos depois de um acordo entre o Detran e a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania de Fortaleza (AMC) para diminuir a velocidade para 50 km/h.

Segundo a AMC, o acordo foi firmado em 2021. A autarquia já tinha reduzido a velocidade do trecho municipal da via em 2018, que corresponde aos quilômetros entre a rua Gomes Brasil e avenida Luís Vieira. A avenida Osório de Paiva foi a segunda via de Fortaleza a receber a redução devido ao alto número de acidentes com mortes.

A mudança fez parte da ação da Prefeitura para aumentar a segurança viária na Cidade e diminuir a quantidade de acidentes fatais. Atualmente, 54 vias da Capital já tiveram o limite máximo reduzido.

Em nota, a AMC afirmou que após a redução da velocidade no trecho municipal, desde 2018, os sinistros totais diminuíram 51,9%, as mortes em 72,3%, as vítimas feridas em 34,4% e os atropelamentos em 37,8%.

Já no trecho estadual, desde 2021 o levantamento da autarquia apontou redução de 17,3% em número de acidentes, 49,7 % em mortes, 6,1% em vítimas feridas e 14,6% em atropelamentos.

Além da sinalização de velocidade, o Detran informou por meio de nota que as demais sinalizações e os pontos de fiscalização eletrônica não passaram por alterações.

O POVO questionou ainda se foi feita alguma ação para comunicar o novo limite aos motoristas, por que a velocidade de 50 km/h passou a ser considerada inadequada para o trecho e se a mudança foi feita em diálogo com a AMC. Essas perguntas não foram respondidas.

Idoso morre atropelado na avenida Osório de Paiva

Na última quinta-feira, 27, um idoso de 74 anos foi atropelado e morreu na avenida Osório de Paiva, no bairro Siqueira. As circunstâncias do atropelamento são investigadas pela delegacia do 19º Distrito Policial, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Segundo o órgão, o idoso tentava atravessar a avenida quando foi atingido por um veículo.