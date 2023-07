Bolsonaro "invade" evento do PL Mulher e leva bronca de Michelle; veja vídeo

"Era para ele aparecer no telão, não era para ele estar presente", disse a ex-primeira-dama, que estrelava evento da setorial de mulheres do partido

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro parece não ter gostado muito da interrupção “surpresa” promovida pelo marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em evento do PL Mulher realizado neste sábado, 29, em Santa Catarina.

Em transmissão realizada pelo próprio PL, a ex-primeira-dama se demonstra visivelmente incomodada com a chegada repentina do ex-presidente, que não tinha participação presencial prevista no ato, organizado pela setorial de mulheres do partido.

Veja momento do "climão" entre Jair e Michelle:

Bolsonaro 'invade' evento do PL Mulher e leva bronca de Michelle https://t.co/leAakupX3e pic.twitter.com/9y66541o86 July 30, 2023

"Dá pelo menos um bom dia aqui, já que ele invadiu o evento das mulheres, né? Era para ele aparecer no telão, não era para ele estar presente”, diz Michelle. A comoção provocada pela chegada do ex-presidente e sua comitiva acabou interrompendo a fala da vice-governadora de Santa Catarina, Marilisa Boehm (PL).

"Vocês concordam com isso?", brincou depois Michelle, com parte da plateia balançando a cabeça negativamente e outra parte recebendo o ex-presidente aos gritos de “mito, mito”. Depois, a ex-primeira-dama tentou amenizar a situação, dizendo que Bolsonaro teria “um minuto para discursar” e o oferecendo um microfone – que ele não pegou.

Bolsonaro acabou falando por quase oito minutos, seguido por um rápido discurso do governador de Santa Catarina, Jorginho Melo (PL). Presidente nacional do PL Mulher, Michelle Bolsonaro deveria ter sido a “estrela” do evento, que busca incentivar a participação na política de apoiadoras do ex-presidente.