Passo a passo para golpe contra Lula é achado no celular do ex-auxiliar de Bolsonaro

No aparelho de telefone celular do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), o tenente-coronel Mauro Cid, foi encontrado o roteiro para um golpe de Estado para impedir a posse do presidente Lula (PT) e manter no poder o ex-presidente Bolsonaro. Não se trata da minuta de golpe, encontrada em janeiro na casa do ex-ministro Anderson Torres. Esse documento é mais detalhado sobre o que seria feito. Era prevista a anulação das eleições, afastamento de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e colocar o Brasil sob intervenção militar até a realização de novas eleições.

Roteiro para golpe para manter Bolsonaro no poder e impedir posse de Lula, encontrado no celular de Mauro Cid e divulgado pela Veja Crédito: Reprodução / Veja

O documento, de três páginas, foi revelado pela revista Veja.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No roteiro, Bolsonaro enviaria aos comandantes das Forças Armadas o relato do que considerava inconstitucionalidades praticadas pelo Poder Judiciário. Os militares avaliariam os argumentos e, caso concordassem, nomeariam um interventor, com poder absoluto.

O interventor anularia as decisões consideradas inconstitucionais — entre elas, a diplomação de Lula. E afastaria ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), além de abrir inquérito para investigá-los. Marcaria ainda a data para nova eleição. Deveriam ser afastados os então integrantes do TSE Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia e Ricardo Lewandowski. seriam chamados os substitutos à época: Kassio Nunes Marques, André Mendonça e Dias Toffoli.

Sobre o assunto Ciro Gomes: Meu ciclo eleitoral, meu apetite eleitoral acabou

"O PSDB quer liderar novamente um projeto para o governo do Ceará", diz Élcio Batista

Marcos do Val é alvo de buscas da Polícia Federal (PF) no dia do aniversário

Élcio não crê em reconciliação de RC com Camilo e Elmano e critica Evandro por pré-candidatura

Deputado que apareceu em sessão deitado e sem camisa alega crise de coluna e se desculpa

O roteiro intitulado “Forças Armadas como poder moderador” está incluído em um relatório de 66 páginas produzido pela Diretoria de Inteligência da Polícia Federal, que tem com base arquivos de áudio, mensagens de Whatsapp e backups de segurança encontrados no telefone de celular de Mauro Cid.

Não fica claro, com base nessas informações, de quem seria a autoria do passo a passo. No entanto, são citados no roteiro nomes do alto escalão das Forças Armadas que teriam papel decisivo na articulação e na execução de um eventual golpe.

Subchefe do Estado-Maior do Exército, o coronel Jean Lawand Junior é um deles. A reportagem da Veja revela diálogos nos quais ele pressiona Mauro Cid a intervir com Bolsonaro para o então presidente "dar a ordem".

“Ele tem que dar a ordem, irmão. Não tem como não ser cumprida”, escreveu. Em outro diálogo, insiste: “Convença o 01 a salvar esse país!”. Cid responde com um enigmático. “Estamos na luta!”.

“Pelo amor de Deus, Cidão. Pelo amor de Deus, faz alguma coisa, cara. Convence ele a fazer. Ele não pode recuar agora. Ele não tem nada a perder. Ele vai ser preso. O presidente vai ser preso. E, pior, na Papuda, cara”, teria dito Lawand em outro áudio para Mauro Cid.

O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro então argumento que o ex-presidente "não confia no ACE”, em referência Alto-Comando do Exército, a cúpula formada por generais da mais elevada patente e pelo ministro da Defesa.