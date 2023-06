Marcos do Val é alvo de buscas da Polícia Federal (PF) no dia do aniversário

Marcos do Val é investigado por suspeita de atrapalhar as investigações sobre os atos golpistas do 8 de janeiro, com versões contrastantes

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) é alvo de três mandados de busca e apreensão cumpridos pela Polícia Federal no gabinete dele Senado e em dois endereços no Espírito Santo. O parlamentar faz aniversário de 52 anos nesta quinta-feira, 15.

Marcos do Val é investigado por suspeita de atrapalhar as investigações sobre os atos golpistas do 8 de janeiro. Em fevereiro, ele apresentou versões contrastantes sobre um plano para impedir o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de tomar posse. Ele relatou ter recebido pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para gravar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. O senador chegou a dizer que iria renunciar, mas depois mudou a versão e desistiu de abandonar o mandato.

Os mandados foram expedidos por Moraes. O ministro determinou que o senador preste depoimento.

O senador é investigado pelos crimes de divulgação de documento confidencial, associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa.

