Deputado que apareceu em sessão deitado e sem camisa alega crise de coluna e se desculpa

O deputado estadual João Jaime (PP) pediu desculpas por aparecer deitado e sem camisa durante sessão da Assembleia Legislativa do Ceará. Em nota ao O POVO, o parlamentar alegou que uma crise de coluna o impede de ficar sentado ou em pé. Afirmou ainda que, por um descuido, acabou aparecendo "indevidamente" no vídeo, tendo em vista que participava da votação de maneira remota.

Veja o vídeo:

O deputado João Jaime participou da sessão da Alece desta quarta, 14, sem camisa e deitado. De forma remota, votou ‘sim’ ao veto parcial do governador Elmano a projeto que altera regras para placas contra homofobia. Assessoria do parlamentar diz que ele está com crise de coluna. pic.twitter.com/XL6R7t45vx Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine June 15, 2023

Entenda a polêmica

Na ocasião do momento polêmico, estava sendo apreciado o veto parcial do governador Elmano de Freitas (PT) a um projeto de lei (64/2023) de autoria de Júlio César Filho (PT), que dispõe sobre alteração da lei número 17.480, de 17 de maio de 2021, esta criada pelo próprio Elmano.

O deputado estadual Osmar Baquit (PDT), presidindo a sessão no momento, cobrou a exibição da imagem do parlamentar: "Deputado João Jaime, por favor, talvez não queira mostrar a beleza, mas mostre aí por favor. No voto, o combinado é que tem que ter agora, tem que aparecer". Dirigindo-se também à deputada Juliana Lucena (PT), Baquit insistiu: "Só pedir à deputada Juliana Lucena e ao deputado João Jaime que, para os dois votos de vocês serem registrados, nós precisamos aqui que vocês entrem na plataforma não só com a presença, mas também com o vídeo".

Em seguida, João Jaime surge no vídeo sem a camisa e recostado. "Deputado João Jaime apareceu. Pode sair, deputado, vossa excelência está 'muito bem'. (...) Pode tirar o deputado João Jaime, por favor, ele já votou", avisou sobre a imagem do parlamentar exibida de forma remota.

A votação era sobre o veto do governador ao artigo 3º do projeto de lei 64/2023, que previa punição a estabelecimentos que não exibissem placas contra LGBTfobia. O trecho vetado dizia: "a não observância desta Lei implicará sanção nos termos da legislação aplicável". O governador considerou que o dispositivo não era claro quanto à punição a ser aplicada e geraria insegurança jurídica aos estabelecimentos e dificuldades à fiscalização para aplicar a lei.

Lei nota na íntegra:

O deputado João Jaime (PP) se ausenta da Casa Legislativa por toda essa semana devido a uma crise de coluna – pinçamento de vértebra.

Compromissado com as sessões plenárias, ainda que a base de remédios, acompanha as sessões remotamente com o cuidado de permanecer sem imagem, tendo em vista a impossibilidade de ficar em pé ou sentado. Nesta quarta-feira (14), por um descuido, ao entrar na sessão para registrar seu voto, apareceu indevidamente.

O deputado João Jaime se reporta a este veículo, aos leitores do jornal e à população, respeitosamente, para justificar o motivo de estar assim e desculpar-se pelo ocorrido.

Gab. Deputado João Jaime

Assessoria de Comunicação