PF acha na casa de ex-ministro minuta de decreto para Bolsonaro mudar resultado da eleição

A Polícia Federal (PF) encontrou na tarde desta quinta-feira, 12, uma minuta de decreto que institui a mudança das eleições presidenciais de 2022. O documento foi encontrado durante busca e apreensão na casa de Anderson Torres, do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública de Jair Bolsonaro. O objetivo era que o ex-presidente instaurasse estado de defesa na sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O texto, visto como inconstitucional, buscava reverter o resultado da eleição que deu vitória ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A PF localizou a proposta no armário de Torres durante busca e apreensão realizada na última terça-feira, 10.

Segundo informações da Folha de São Paulo, há indício de que o documento tenha sido criado após o fim das eleições, em outubro de 2022, e visava apurar abuso de poder, suspeição, medidas ilegais adotadas pela presidência antes, durante e depois do processo.

O ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, teve prisão determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), na investigação sobre os atos golpistas em Brasília. Ele foi exonerado após os protestos radiciais na Praça dos Três Poderes e está de férias com a família em Orlando, nos Estados Unidos.