"O PSDB quer liderar novamente um projeto para o governo do Ceará", diz Élcio Batista

O vice-prefeito de Fortaleza Élcio Batista afirmou que o PSDB pretende defender um projeto para o Ceará em 2026. Ele disse que está no partido para concretizar este pedido, que teria sido feito a ele pelo ex-senador Tasso Jereissati (PSDB). "O PSDB quer construir um projeto para o governo do Estado. Ele quer liderar novamente um projeto para o Governo do Estado, como aconteceu com o senador Tasso nos últimos 36 anos", destacou.

E continuou: "A minha missão dentro do PSDB é justamente organizar o partido, formar lideranças, atrair lideranças, reter lideranças e construir um projeto para o Estado", afirmou Batista.



"Ao mesmo tempo que esse projeto no Estado deve colaborar para um projeto nacional liderado pelo Eduardo Leite, que queremos muito que seja candidato a presidente da República", complementou sobre o governador do Rio Grande do Sul.

O último governador do Ceará do PSDB foi Lúcio Alcântara, eleito contra José Airton (PT) em 2002 e derrotado contra Cid Gomes (então no PSB) em 2006. O irmão de Ciro Gomes foi apoiado pelo então senador Tasso Jereissati naquele ano, que não ficou ao lado do postulante do seu partido.

Élcio afirmou que o PSDB é oposição ao governo Elmano na Assembleia. A bancada do partido tem um único assento, ocupado por Emília Pessoa, de Caucaia. A federação PSDB-Cidadania, entretanto, faz parte de um grande bloco na Assembleia liderado pelo PT.

O bloco tem ainda a federação PT-PCdoB-PV e os partidos PSD e PMN. A negociação foi feita para que os parlamentares pudessem ocupar espaços nas comissões da Casa, caso de Emília, que preside a comissão de Saúde. Ela é opositora de Elmano.

"Isso não significa que a Emília não possa conversar com o governador do Estado, não significa que ela não possa dialogar com o governo, no sentido seja de aperfeiçoar o projeto, seja de cobrar determinadas demandas do governo em relação a determinadas áreas", afirmou Batista.

Conforme o também presidente da Instituto de Planejamento de Fortaleza, é um objetivo do PSDB treinar e projetar novas lideranças além de atrair as que já existem para as suas fileiras. "O programa do partido vai se alterar. Essas novas pessoas que estão chegando no partido serão muito importantes para trazer essas novas ideias, para trazer novas propostas para serem incorporadas no programa partidário."