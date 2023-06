Vice-prefeito de Caucaia afirma que está recebendo ameaças de morte

O vice-prefeito de Caucaia, Deuzinho Filho (União Brasil), afirmou que está sendo ameaçado de morte. Por meio das redes sociais, na última quarta-feira, 14, o gestor disse ter aberto boletim de ocorrência após as ameaças e relata estar se locomovendo em carro blindado, além de estar na companhia de um segurança, para se proteger.

No vídeo, ele menciona não querer relevar os nomes das pessoas supostamente envolvidas, porque a polícia estaria investigando o caso, mas afirma que a população "sabe quem o persegue". "A pessoa disse 'eu preciso tomar uma posição, você precisa tomar uma posição, caso contrário Deuzinho, senão eu estou pronto para guerrear e usar todos os métodos possíveis para se contrapor contra sua decisão'", disse o vice-prefeito.

Em outro vídeo, já desta quinta-feira, 15, Deuzinho afirma que estaria sofrendo represálias de aliados do prefeito, com quem é rompido. "Se tentarem me desmoralizar, eu falo mais. Quem me ameaçou sabe que falou, eu sei o local, o horário e os gritos (...) Os babões do prefeito, os que estão ganhando direito para me intimidar", disse. Segundo ele, uma audiência foi solicitada ao governador Elmano de Freitas (PT).

A fala foi reproduzida por aliados de Deuzinho, o deputado estadual Felipe Mota e o deputado federal Danilo Forte, ambos do União Brasil. No município, desde a eleição do ano passado, o prefeito e o vice são rompidos e não mantêm boa relação. O vice acusou Valim de tê-lo expulsado do gabinete e cortado verbas da pasta gerida por ele.

Os dois têm trocado acusações, seja individualmente ou por meio de interlocutores. O prefeito realizou, em abril, uma live para comentar as polêmicas que envolvem o seu nome. O gestor rebateu as acusações feitas pelo vice a respeito de críticas consideradas homofóbicas vindas de um funcionário da gestão, conhecido como Adriano Neguim. Em uma transmissão, Adriano acusou Deuzinho de utilizar verba pública para pagar “gogo boys”.



Sem citar nomes, Valim aponta que a população é respeitada independente de partido político, orientação sexual, cor, raça e religião. “O nosso município de Caucaia encara todo mundo de forma igual, trazendo cada vez mais progresso, independente da cor, do credo ou da orientação sexual. Então, não queiram realmente tergiversar o assunto, porque essa turma do atraso o que quer? Politizar. Eles não querem que Caucaia continue a avançar, essa é a verdade”, pontuou.