"Administração incomparável", diz vice-prefeito Élcio Batista sobre gestão Sarto

Vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista (PSDB) disse em entrevista ao O POVO que o prefeito José Sarto (PDT) realiza uma administração "incomparável" em Fortaleza, "do ponto de vista de entregas", se confrontada com outras cidades brasileiras. Ele pondera, porém, que existem inúmeras variáveis até que o alegado êxito de Sarto no Paço Municipal se traduza em votos para ele em 2024.

"O Brasil hoje vive uma situação de muita polarização, muita incerteza, muita insegurança, pessoas estão muito aflitas não só por conta da polarização, mas também por conta do que aconteceu com a covid-19, que impactou a vida de todo mundo. Isso traz ainda um conjunto de consequências que a gente está vivendo no dia de hoje. Também tivemos muito mais divisão no nível estadual e no nível da cidade de Fortaleza do que tínhamos no passado no nível político", avaliou Élcio, após entrevista à Rádio O POVO CBN.



O vice-prefeito avaliou que Roberto Cláudio (PDT), antecessor de Sarto, se via diante de um número bem menor de dificuldades políticas quanto tentou a reeleição, em 2016, contra Capitão Wagner (União Brasil), novamente pré-candidato. A divisão interna pela qual passa o PDT neste momento é apontada pelo também presidente do Instituto de Planejamento de Fortaleza (Iplanfor) como o principal fator de dificuldades na área política.

"Sarto está enfrentando um contexto que é muito diferente do contexto que o prefeito Roberto Cláudio enfrentou em oito anos, com uma oposição, agora, muito maior do que tinha ao longo destes oito anos. (...) Se a gente olhar antes da eleição para governador, não tinha uma oposição como tem hoje porque estávamos todos juntos. O Governo do Estado era parceiro da Prefeitura Municipal de Fortaleza. O Camilo era parceiro do Roberto Cláudio", apontou.

Agora, disse Élcio, o retrato é exatamente oposto: "A eleição do ano passado dividiu e colocou o Governo do Estado contra a Prefeitura Municipal de Fortaleza."

Batista ressaltou, porém, que a Prefeitura de Fortaleza tem plano robusto de investimentos para os próximos dois anos, realidade que se somará, segundo ele, à capacidade de diálogo e experiência de Sarto. Ele enfatiza que o que estará "em jogo" em 2024 é uma visão de longo prazo para a Cidade que tem melhorado a vida das pessoas.

"Somos o maior PIB do Nordeste, temos o maior orçamento público entre as capitais, temos o maior orçamento do Brasil, (somos a gestão) que mais inova em termos de políticas públicas e, melhor do que isso, temos reduzido a desigualdade, mesmo com todos os problemas", afirmou.



E acrescentou: "O que eu acho importante ressaltar é de que o prefeito Sarto vem fazendo uma administração do ponto de vista de entregas que é incomparável ao que tem ocorrido em muitas cidades do Brasil se a gente quiser utilizar ai uma comparação com outras cidades. Se traduzir isso em apoio da população ao governo depende de um conjunto muito abrangente de variáveis".