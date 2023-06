Elmano saúda Ciro em evento do agronegócio: 'Muito fez pelo Ceará'

Durante a PECNordeste, cuja abertura ocorre nesta manhã no Centro de Eventos, estão presentes o governador Elmano de Freitas (PT), o ex-governador e ex-ministro Ciro Gomes (PDT) e o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT). Antes de Elmano ser chamado ao palco, ele ficou sentado em uma ponta, ex-governador e ex-prefeito na outra. Ciro e RC permaneceram sentados na plateia. Eles não chegaram a se cumprimentar. Porém, ao discursar, Elmano fez saudação elogiosa a Ciro, com quem tem divergências políticas.

"Quero registrar a presença especial do ex-governador e ex-ministro que muito fez pelo Ceará, Ciro Gomes", afirmou Elmano. O governador não mencionou Roberto Cláudio.

Ao discursar, o presidente da Federação da Agricultura (Faec), Amílcar Silveira, referiu-se a Ciro como "maior expoente" da política cearense na atualidade. Sobre Roberto Cláudio, disse ter sido "o maior prefeito de Fortaleza". Falou ainda que o hoje senador Cid Gomes foi o maior governador do Ceará. Ele elogiou ainda a abertura dos secretários do governo Elmano ao agronegócio.

Amílcar disse que chegou a desconfiar da indicação do secretário de Recursos Hídricos, o deputado federal licenciado e ex-prefeito de Itarema, Robério Monteiro (PDT). Porém, reconheceu que, nos meses iniciais de trabalho, tem sido um "grande parceiro", atencioso às demandas do agronegócio, mesmo sem formação na área e experiência anterior com o setor.

Elmano e Roberto Cláudio se enfrentaram na última eleição, com apoio determinado de Ciro a RC. As sequelas nas relações prosseguem após a eleição.

Também chegou ao evento o prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa (União Brasil), tradicional adversário de Ciro, e que tem se aproximado de Elmano.

