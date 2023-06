Pesquisa Datafolha sobre avaliações de Sarto e Elmano em Fortaleza será publicada na segunda

Números serão divulgados com exclusividade nas mídias do O POVO

Pesquisa Datafolha será divulgada na segunda-feira, 5 de junho (05/06), e mostrará a opinião da população de Fortaleza sobre a gestão do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), e do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT). Os dados se referem exclusivamente à Capital.

As perguntas sobre avaliação dos governos municipal e estadual foram incluídas dentro do questionário da pesquisa Anuário Datafolha Top of Mind, que será publicada no Anuário do Ceará 2023-2024.

Onde acompanhar a pesquisa

A pesquisa sobre a avaliação de Sarto será publicada após as 10 horas de segunda-feira nas mídias do Grupo de Comunicação O POVO.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já a avaliação de Elmano será divulgada após as 15 horas.

Confira o resultado na seção Política do Portal O POVO.

Sobre o assunto Elmano, Sarto, Cid, Ciro e RC participam de posse do presidente do TRE

Precatório do Fundef: pagamento de honorários por professores é suspenso na Justiça

Cearense Eduardo Girão é único senador a votar contra salário igual para homens e mulheres

Cenário

O prefeito Sarto está na segunda metade de mandato. Ele já anunciou que pretende ser candidato à reeleição. Os números mostrarão qual a percepção do fortalezense sobre a administração municipal, a menos de um ano e meio das próximas eleições e quando as articulações políticas já se desenrolam.

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), completou o quinto mês de mandato. O Datafolha irá apresentar a opinião da população fortalezense em relação ao Governo do Estado, no momento em que as primeiras medidas ainda começam a ser colocadas em prática.

Sarto e Elmano têm tido atritos nos últimos meses, com críticas mútuas e jogo de empurra sobre as responsabilidades principalmente sobre saúde pública e transporte coletivo.

Sobre o assunto Sessão da Câmara de Pacajus tem suspeita de homem armado, polícia no plenário e revista geral

Os dois grupos políticos são adversários em Fortaleza desde 2012, mas mantinham aliança estadual até a eleição do ano passado para governador, quando houve o rompimento ainda não sanado. Sarto fez campanha pelo ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) para governador, mas o eleito no primeiro turno foi Elmano.

O PT é oposição a Sarto na Câmara Municipal de Fortaleza. Já na Assembleia Legislativa, o PDT se divide. A maioria do partido apoia Elmano — 10 dos 13 deputados. Mas, os três parlamentares ligados a Sarto e Roberto Cláudio sustentam postura de oposição ao governador.

Os movimentos realizados nos últimos meses apontam para novo atrito entre as forças políticas na eleição pela Prefeitura de Fortaleza. Sarto deve disputar e a tendência é o PT de Elmano lançar candidato próprio.