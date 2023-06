Elmano, Sarto, Cid, Ciro e RC participam de posse do presidente do TRE

A posse da nova direção do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) reúne, na tarde desta sexta-feira, 2, a cúpula do poder no Ceará. Várias forças políticas e grupos antagônicos dividem espaço, inclusive políticos que protagonizam rompimento recente.

O desembargador Raimundo Nonato Silva Santos assume a presidência para o biênio 2023-2025. Ele irá conduzir as eleições municipais de 2024 no Ceará. O desembargador Francisco Gladyson Pontes toma posse como vice-presidente e corregedor regional eleitoral.

Estão presentes o governador Elmano de Freitas (PT) e a vice-governadora Jade Romero (MDB), assim como o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão (PDT). Está também o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), que tem tido atritos com eles. Também participa o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), adversário de Elmano na eleição passada, e que tem feito críticas recorrentes ao governador.

RC tem permanecido no evento próximo a Ciro Gomes (PDT), que teve duros atritos na eleição do ano passado com o irmão Cid Gomes (PDT), também presente. Ciro, Roberto Cláudio e Sarto formam uma roda. Cid permanece do outro lado da sala.

Há vários parlamentares e dirigentes políticos presentes, inclusive o deputado estadual Carmelo Neto (PL), cujo mandato foi cassado nesta semana pelo próprio TRE-CE, e que recorrerá ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). E o presidente do partido no Ceará, prefeito de Eusébio Acilon Gonçalves, que escapou de ficar inelegível no mesmo caso.

Também estão presentes o presidente do Tribunal de Justiça, Aberlardo Benevides, o presidente do Superior Tribunal Militar (STM), ministro Francisco Joseli Parente Camelo, o juiz federal Fernando Braga Nascimento, presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5), e o presidente do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 7ª Região, Durval César de Vasconcelos.

Embora Evandro tenha estado presente, ele não ficou para a solenidade e, ao compor a mesa, foi chamada para representar o presidente da Assembleia a deputada Juliana Lucena (PT).

Outros presentes são o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Gardel Rolim (PDT), a senadora em exercício Augusta Brito (PT), o deputado federal Eunício Oliveira (MDB), o procurador regional eleitoral Samuel Arruda, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará (OAB-CE), Erinaldo Dantas, e o presidente da Associação Cearense dos Magistrados (ACM), José Hercy Ponte de Alencar.

