Veja lista dos 12 prefeitos cearenses que se filiaram ao PT nesta quinta

Com as filiações, o partido se torna a segunda maior força política do Estado, passando de 17 para 29 prefeitos

O PT do Ceará realiza nesta quinta-feira, 13, um evento para anunciar a entrada de 12 novos prefeitos de municípios cearenses na sigla. Com as filiações, divulgadas antecipadamente pelo jornalista Carlos Mazza, nesta quarta-feira, 12, a sigla se torna a segunda maior força política do Estado, passando de 17 para 29 prefeitos.

Confira a relação dos prefeitos que se filiaram ao PT e seus antigos partidos:

Aratuba: Joerly Vitor (Republicanos)

Campos Sales: João Luiz (PDT)

Cariús: Wilamar Palacio (PL)

Choró: Marcondes Jucá (PL)

General Sampaio: Francisco Cordeiro (PDT)

Ibicuitinga: Franzé Carneiro (PDT)

Jaguaruana: Elias Oliveira (PCdoB)

Jardim: Dr. Aniziario Costa (PSB)

Penaforte: Dr. Rafael Ferreira (MDB)

Potengi: Edson Veriato (Psol)

Saboeiro: Marcondes Ferraz (PDT)

Santana do Acaraú: Francisco das Chagas Mendes (PL)

Tags