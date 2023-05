Convidado a se filiar ao PT, Valim diz que futuro partidário passará por conversa com Camilo

O prefeito Vitor Valim (sem partido), de Caucaia, afirmou que qualquer escolha sobre futuro partidário passará inevitavelmente pelo ministro da Educação, Camilo Santana (PT), a quem classificou como seu "líder político". Valim já recebeu convite do PT, mas também dialoga com outros partidos da coalizão liderada por Camilo.

Ele esteve no ato do Republicanos nesta sexta-feira, que filiou prefeitos contou com presença de lideranças como o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do presidente nacional da legenda, deputado federal Marcos Pereira, e do governador Elmano Freitas (PT).

Chiquinho Feitosa, inclusive, disse que Valim está convidado para fazer parte do Republicanos.

"Eu tenho um líder político que é o senador Camilo Santana e estou alinhando isso com ele. No momento eleitoral certo, eu vou estar numa agremiação partidária para poder contribuir com esse projeto de desenvolvimento do Ceará que está trazendo muito progresso para o município de Caucaia", afirmou Valim ao O POVO.